Хабенский открыл в Казани недельные гастроли МХТ имени Чехова

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Казань стала первым городом в гастрольном туре Московского художественного театра имени Чехова. Сегодня худрук театра Константин Хабенский представил программу гастролей, приуроченных к 125-летию театра.

«С Казанью у меня связано очень много человеческого и профессионального, - признается Хабенский. - Время показало, что в Татарстане люди работают для своего народа и, прежде всего, для своих детей. Они заинтересованы в том, чтобы здесь было хорошо. Отсюда не хочется уезжать, мы хотим здесь жить и творить».

Казанским зрителям покажут две премьеры прошедшего сезона. Сегодня и завтра в Камаловского театре пройдут показы «Сирано де Бержерак» Егора Перегудова.

«К сожалению, это стало сегодня очень актуальной историей. Вы почувствуете кожей, что это такое, когда материал, написанный много веков назад, остается настолько актуальным и жизненным сегодня. Пожалуй, даже слишком. Причем преподносится это ненавязчиво, а очень тонко, деликатно», - рассказал о концепции Константин Хабенский.

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

«Это пьеса в стихах про поэта и поэтическое восприятие мира. В эпитафии, которую Сирано сочинил для себя, есть такие слова: „Он был поэтом, но поэм не создал!.. Но жизнь свою зато он прожил, как поэт!“», - добавил Хабенский. Сам режиссер уверен – это принципиально важная тема спектакля – разговор о поэтическом восприятии реальности в сегодняшнем, таком циничном мире.

16 и 17 октября в стенах Татарского театра оперы и балета имени Джалиля состоятся показы «Враки, или Завещание барона Мюнхгаузена» Виктора Крамера. В главной роли выступит сам Хабенский. Кстати, именно этот спектакль стал первым в его актерской карьере после восьмилетней «театральной» паузы.

«Моя роль в спектакле мне близка, ведь наша профессия подразумевает это – копаться и изучать человеческие души, понимать их, создавать собственные миры, будь то на театральной или на киноплощадке. Да даже во время разговора за кулисами. Барон Мюнхгаузен также много фантазирует и втягивает других в свои миры. Другое дело, что с Виктором мы попытались расшифровать некоторые его приключения. Мы пришли к выводу, что для того, чтобы оставаться в рассудке, нужно выдумывать собственные миры», - объяснил концепцию спектакля Хабенский.

Фото: © Владимир Васильев /«Татар-информ»

Также в рамках гастролей на сцене Казанского камерного театра «Сдвиг» пройдут мастер-классы Константина Хабенского и Игоря Золотовицкого для тех, кто делает первые шаги в актерской профессии.

«Посыл простой: не всегда есть возможность задать вопросы и всему научиться у своего мастера. Когда учились мы, наш мастер периодически приводил к нам людей, с которыми мы хотели бы поговорить, задать вопросы, поработать. И благодаря такой работе всегда находилось немного другое понимание театра, которое не шло в противоречии, но давало что-то еще», - заметил он.

После Казани театр отправится покорять Красноярск, Пермь, Петрозаводск, Саратов и Ельцы. Хабенский уверен, что гастроли – неотъемлемая часть любого живого театра. «В стены того или иного театра ходит, в основном, свой зритель. Так вот гастроли – своеобразная продувка материала, который нам важно показывать. Это проверка и спектаклей, и нас самих», - отметил он.

Спектакли «никоим образом не были урезаны», и будут представлены точно в том же виде, что идут и на родной сцене, заверил Хабенский.