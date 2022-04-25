На неделе погода в Татарстане будет меняться от +23°С до -2°С

Гидрометцентр РТ опубликовал прогноз погоды на несколько дней. Согласно ему во вторник и среду в республике потеплеет до +23°С, а к выходным станет прохладно.

Синоптики считают, что во вторник, 26 апреля, Татарстан окажется в теплом секторе циклона в неустойчивой воздушной массе. Ночью возможны небольшие дожди, но днем и вечером прогнозируются грозы. Сила ветра составит 15-20 м/с. Температуры ночью будут колебаться в пределах 5-10 градусов выше нуля. Днем они поднимутся до 18-23 градусов тепла.

В среду, 27 апреля, сохранится теплая неустойчивая погода. Также ожидаются грозы и кратковременные дожди. Сильный ветер до 15-20 м/с. Температура сохранится такой же, как и во вторник.

Северные воздушные потоки пройдут над республикой в четверг, 28 апреля. Вероятность дождей и гроз останется. А вот днем воздух не прогреется выше 9-14 градусов тепла.

По предварительному прогнозу, в пятницу и субботу погода в республике будет находиться под влиянием поля повышенного атмосферного давления. Осадков не ожидается. При этом ночью температуры будут колебаться от -2°С до +3°С. Днем термометры покажут от +8°С до +13°С.

Ранее Гидрометцентр РТ предупредил татарстанцев о приближающихся грозах и сильном ветре.