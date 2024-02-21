«На небе - Бог, на земле - Россия»: в честь бойцов СВО в Казани прошел турнир по фаертагу

Сегодня в Казани на базе Республиканского центра «Патриот» прошел турнир по игре фаертаг. Соревнования, посвященные воинам-участникам спецоперации, были приурочены ко Дню защитника Отечества.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Подобные соревнования уже хорошая традиция. Мы организуем их каждый год с целью провести тактическую подготовку юношей, а теперь уже и девушек, чтобы подготовить их к службе в армии», – рассказал директор Республиканского центра спортивно-патриотической допризывной подготовки молодежи «Патриот» Дмитрий Литвинов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Многие, прошедшие раньше подготовку здесь, позднее уходили на СВО. Среди них есть люди, занимающие высокие посты и руководящие должности.

«Те навыки, которые они приобрели здесь, необходимы там, где они сейчас. Кроме того, помогло то, что ранее они также были активистами. Скажем так, проблем с оборудованием блиндажа и рытьем траншей у них не было. До сих пор мы созваниваемся, поддерживаем связь», – поделился Дмитрий Литвинов.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Выбор даты для проведения турнира в этом году был связан с праздником, который по мнению Литвинова неразрывно связан со Специальной военной операцией.

«Мы проводим эти соревнования каждый год и стараемся посвящать их каким-либо памятным датам. Но в этом году, когда мы все живем СВО и надеждами, что наши ребята выстоят, мы не смогли выбрать более достойного повода и даты, чем День защитника Отечества», – поделился Дмитрий Литвинов.

Участники мероприятия – в основном старшеклассники и студенты, многие из которых еще и занимаются волонтерской деятельностью, а также клубы-завсегдатаи, которые не пропускают ни одного соревнования. Одним из таких клубов является «Форпост» – частый гость турнира по фаертагу, сегодня выступал в роли фаворита. Каждая из остальных девяти команд непременно считалась с таким сильным соперником.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Любопытно, что с учетом специфики мероприятия, участие в турнире приняло множество представительниц прекрасного пола.

«Действительно девушки все больше проявляют интерес к военной тематике. Становятся полноценными защитницами отечества», – рассказал директор Республиканского центра «Форпост» Тимур Камалетдинов.

Как удалось выяснить «Татар-информу», участницы сегодняшнего турнира ранее уже принимали участие в соревнованиях по пейнтболу, а также по лазертагу.

«Подобные мероприятия необходимы, они важны для спортивно-патриотического воспитания молодежи, и мы рады, что все больше девушек участвуют в них», – рассказали девушки из команды «Юных десантников» Аиша Астомирова и Алина Сайхутдинова.

Каждая команда здесь замотивирована и подготовлена. Раньше для участия в данном турнире проводились отборочные соревнования, тогда как в этот раз 9 сильнейших команд Татарстана были выбраны сразу.

«Мы здесь за победой, что бы открыть для себя что-то новое. Но в основном мы смотрим на данное мероприятие как на подготовку, все же мы будущие защитники нашей страны, каждый из нас патриот. Наш девиз: “на небе – Бог, на земле – Россия”», – рассказал участник команды «ВГУЮ» Тимур Чупахин.

Оружие и обмундирование, как рассказали участники, не отличается от оригинального боевого. Специальные шлемы для фаертага были достаточно увесистыми, чтобы походить на настоящие, а автоматы Калашникова, заряженные холостыми патронами, выплевывали гильзы и били в плечо мощной отдачей.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

Сам турнир проходил на специальном участке, огороженном высоким сетчатым забором и оборудованным укрытиями из фанеры. На локации был даже настоящий дом, на втором этаже которого располагалась одна из мин, которую требовалось захватить и отнести на базу для победы.