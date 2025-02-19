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Происшествия 19 февраля 2025 13:08

На Назарбаева в Казани произошел дорожный коллапс из-за неработающих светофоров

Сегодня часть Вахитовского района Казани временно осталась без электроснабжения. По данным «Сетевой компании», отключения затронули дома на улицах Назарбаева, Шаляпина, Роторная, Газовая, Хади Такташа, Спартаковская, Качалова и Вишневского.

Отсутствие электричества негативно сказалось на дорожной обстановке: вышедшие из строя светофоры стали причиной образования пробок. Кроме того, временно приостановлено движение трамвайных маршрутов №1, 2, 3, 5, 5а на участке от улицы Татарстан-Тукая до Модельной улицы.

Как сообщили в «Сетевой компании», на месте уже работают аварийные бригады.

#отключение электроэнергии #светофоры #пробки в казани
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