На научном конгрессе стран ОИС в Казани обсудят темы, связанные с пандемией коронавируса

В Казани в ноябре 2022 года запланирован научный конгресс по линии стран ОИС. На него приедут более 500 ученых из разных стран. Одной из главных тем станет пандемия коронавируса. Об этом сообщил министр по делам молодежи РТ Тимур Сулейманов.

«Тема будет обсуждаться на научном конгрессе. Там обсудят много вопросов, связанных с молодежью, в том числе и здравоохранение. От подобных тем отходить невозможно и неправильно. Нужно в современном мире находить новые механизмы для работы и жизни», – отметил Сулейманов на брифинге в ТАСС.

Он добавил, что пока нет опасений по поводу того, что мероприятия, запланированные по линии ОИС в Казани, не состоятся из-за санитарно-эпидемиологической обстановки в стране и в мире, но при этом подчеркнул, что безопасность молодежи – это главный ориентир при проведении встреч и форумов.

Напомним, что Казань получила статус молодежной столицы исламского мира на 2022 год. На следующий год в городе пройдет ряд международных мероприятий с участием представителей стран – членов Организации исламского сотрудничества.