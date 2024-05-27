На научной конференции в Казани обсудят проект вертолета «Актай»

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

На казанской научной мультиконференции, которая пройдет с 3 по 7 июня, одной из тем станет проект вертолета «Актай». Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщил ректор Казанского национального технического университета им. Туполева – КАИ Тимур Алибаев.

«Передовая инженерная школа, которая пройдет в рамках конференции в нашем вузе, носит название “Комплексная инновационная инженерия”. У нее много статусных больших индустриальных партнеров. Все они будут участвовать в мероприятии. В частности, один из проектов, который будет обсуждаться, это создание нового вертолета на базе отечественного двигателя ВК-650. Это реновация проекта, известного в Татарстане как “Актай”», – заявил ректор.

Он напомнил, что в свое время проект вертолета «Актай» был приостановлен, но сейчас прямо на базе Казанского вертолетного завода создается студенческое конструкторское бюро для разработки этой идеи.