«На нашу защиту надеются»: Путин заявил о сложной обстановке в новых регионах

В новых российских регионах сложилась крайне сложная обстановка. Поэтому органы безопасности должны стоять на защите людей, охранять их права и свободы, заявил Президент РФ Владимир Путин.

«На вас, на вашу защиту надеются живущие там люди, граждане России, — подчеркнул он в видеообращении по случаю Дня работников органов безопасности. — И ваш долг — сделать все необходимое для максимального обеспечения их безопасности, соблюдения прав и свобод».

Путин пообещал укомплектовать новые подразделения опытными кадрами, обеспечить их современной техникой и вооружениями.

Напомним, что в конце сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о включении в состав России. По итогам голосования они вошли в состав РФ в качестве новых регионов.