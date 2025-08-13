«На наших глазах рождается большой центр музыки»: сцена «Новой волны» готова на 80%

Мэр Казани Ильсур Метшин оценил ход строительства сцены для Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки «Новая волна», которую возводят около стадиона «Ак Барс Арена». Ее готовность на данный момент составляет порядка 80%.

Сцену начали устанавливать еще в конце июля. Несколько дней назад фотографиями с видом на стройку с высоты птичьего полета поделилась руководитель пресс-службы Раиса Татарстана Лилия Галимова. Ранее предполагалось, что концертный комплекс может разместиться на площадке у «Чаши», но известно, что она не подошла по техническим причинам.

«На наших глазах буквально в течение месяца рождается большой центр музыки. То, о чем мы более 10 лет мечтали, чтобы через Волгу и Казанку «Новая волна» дошла до берегов Казанского кремля, все это случается. Мы очень ждем старта фестиваля, уже приехали молодые конкурсанты. И мы рады, что Казань – столица Татарстана – станет местом, где откроются новые звезды. Мы очень ждем, что, глядя на них, еще большее количество нашей молодежи выберет желание заниматься музыкой, выходить на сцену», – отметил Метшин.

Градоначальник также сообщил, что вместе с концертным комплексом здесь появится зрительный зал на 2,8 тыс. мест. Он заверил, что мероприятие пройдет с учетом всех требований безопасности, а уже через неделю место будет не узнать – здесь проведут благоустройство. Так, организаторы закупили более 150 деревьев, которые после завершения «Новой волны» украсят улицы, парки и скверы города.

«18 августа мы сдадим площадку. Все работы контролирует Раис нашей республики, наши коллеги из правительства Татарстана. Всей нашей командой, плюс организаторы из команды Игоря Крутого, мы делаем все и больше для того, чтобы «Новая волна» в Казани стала незабываемой», – заключил мэр.

PR-директор фестиваля «Новая волна» и компании «АРС» Яна Кшановская рассказала, что главная сцена конкурса будет представлять собой редкую разборную конструкцию.

«Таких в мире очень мало. Сцена собирается специально под мероприятие такого масштаба, а затем демонтируется. Крыша сделана с большими и низкими свесами – она будет напоминать шале и защитит зрителей от ветра. Можно будет находиться на свежем воздухе, но без сквозняков», – отметила она.

По словам Кшановской, специальная лестничная посадка обеспечит хороший обзор с любого места. Рядом появится зона отдыха с фуд-кортами, а также впервые – с официальным мерчем «Новой волны». Особый акцент организаторы делают на гастрономической части.

«Фуд-траки будут с вашей местной, татарской кухней. Мы уверены, что «Новая волна» сделает культурную жизнь Казани ярче и интереснее, а заодно может заинтересовать туристов. Приедут гости со всей России, и все они смогут попробовать вашу национальную татарскую кухню – потрясающе вкусную. Мы этому очень рады и уверены, что фуд-траки с местными блюдами произведут впечатление на всех гостей фестиваля», – подчеркнула Кшановская.

Кроме того, зрителей ждет новая режиссерская программа, графика, световые партитуры и множество сюрпризов.

«У «Новой волны» особая атмосфера, и каждый вечер будет не похож на другой – со своей темой, открытием и закрытием», – добавила она.

По словам PR-директора фестиваля, техническая команда «Новой волны» не меняется уже более 20 лет. Сам конкурс проводится с 2002 года, и большинство специалистов остаются в нем все эти годы. По ее словам, привлекают также и новых экспертов по современным технологиям, но основное ядро команды неизменно. Она отметила, что Казань оказывает фестивалю огромную поддержку – предоставляет все необходимое, создает комфортные условия для работы, помогает решать любые задачи и формирует команду волонтеров.

Торжественное открытие фестиваля состоится 21 августа, а гала-концерт и церемония закрытия – 25 и 26 августа соответственно.

Ранее, с 2002 по 2014 год, фестиваль проходил в Юрмале (Латвия), а с 2015 года – в России, сначала в Краснодарском крае. Мероприятие состоится в зале New Wave Hall, построенном специально для этого конкурса. В финале нынешнего года выступят 13 участников из шести стран: Азербайджана, Армении, Белоруссии, Грузии, Казахстана и России. Вечером 8 августа фирменный автобус «Новой волны» доставил конкурсантов из Москвы в Казань.

Накануне, 12 августа, они стали соавторами барельефа, который после завершения конкурса установят на одной из улиц Казани. В жюри международного конкурса «Новая волна» будут сидеть знаменитые российские артисты, в том числе Филипп Киркоров, Люся Чеботина и Анна Asti.

Композитор, народный артист России, продюсер фестиваля Игорь Крутой объяснил выбор Казани в качестве площадки для проведения фестиваля тем, что в Татарстане абсолютно особенным образом относятся к крупным мероприятиям и музыкальной индустрии. Он подчеркнул, что здесь окажется подчеркнута водная тема. Из-за близости рек, Казанки, Волги и Камы, название фестиваля «Новая волна» подтверждает свой смысл.

видео: телеграм-канал Лилии Галимовой