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Экономика 9 января 2025 22:03

На нацпроекты за шесть лет направят более 57 трлн рублей

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Объем финансирования национальных проектов до 2030 года превысит 57 трлн рублей. Свыше 40 трлн рублей составят средства федерального бюджета, 13 трлн — внебюджетные, сообщает пресс-служба Правительства России.

Вице-премьер РФ Александр Новак отметил, что по итогам заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам, проведенному Президентом Владимиром Путиным, в план реализации были внесены корректиовки.

Паспорта всех 19 проектов уже утверждены, в частности речь идет о восьми проектах технологического лидерства.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.

#нацпроекты #национальные проекты
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