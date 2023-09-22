На нацпроекты власти России в ближайшие два года будут выделять по 3 трлн рублей

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На реализацию национальных проектов в России в ближайшие два года будут выделено по 3 трлн рублей. Об этом Премьер-министр Михаил Мишустин сказал на заседании Кабмина, передает ТАСС.

«В течение следующих 2 лет на реализацию национальных проектов планируется выделить примерно по 3 трлн рублей ежегодно», – рассказал глава Кабмина.

Мишустин отметил, что проект бюджета учитывает многие вызовы – введение Западом масштабных санкций потребовало выработки быстрых ответных решений и проведения мероприятий по поддержке наиболее пострадавших отраслей и уязвимых категорий граждан, обновления логистических, торговых цепочек.

Национальные проекты реализуются с 2019 года на основании «майских указов» Президента России Владимира Путина. Они охватывают более десяти направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда».