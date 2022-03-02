На нацпроекты в Татарстане в этом году направят свыше 29 млрд рублей

На реализацию национальных проектов в Татарстане в 2022 году направят 29,4 млрд рублей из федерального и республиканского бюджетов. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Согласно информации, из федерального бюджета будет выделено 19,1 млрд рублей, а из республиканского — 10,3 млрд. Средства направят на строительство объектов социальной инфраструктуры и дорог, создание комфортной среды и расчистку водных объектов.

В рамках национальных проектов в 2022 году в Казани будет построен детский сад, а в селе Шильнебаш — школа. Кроме того, по всему Татарстану будет проведена модернизация 49 объектов здравоохранения и завершено строительство и ремонт трех спортивных объектов.

В сфере развития культуры запланировано строительство и ремонт 12 культурных центров, а в рамках создания комфортной городской среды благоустроят 33 парка и сквера, а также туристическую инфраструктуру «Тюбетей Tауэр».

В рамках национального проекта по улучшению экологической обстановки в текущем году планируется расчистка трех рек и одного пруда, а также строительство биологических очистных сооружений в Казани и продолжение рекультивации Самосыровского полигона и иловых полей.

Старт реализации национальных проектов в стране дал Президент России Владимир Путин в 2018 году. После начала пандемии коронавируса указом Президента РФ срок достижения национальных целей был скорректирован до 2030 года. Главными целями признаны здоровье и благополучие россиян, развитие комфортной среды, расширение возможностей для самореализации и развития талантов, а также повышение эффективности труда и успешности предпринимательства.