На нацпроекты в Татарстане в 2026 году направят 53 млрд рублей

На реализацию национальных проектов в Татарстане в 2026 году планируется направить 53 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» сообщила заместитель министра финансов республики Гела Герасимова.

Согласно данным из презентационных материалов, 28,8 млрд рублей от этой суммы составят федеральные средства и 24,2 млрд – республиканские.

В 2027 году на нацпроекты планируется направить 53,3 млрд рублей: 27 млрд из федерального бюджета и 26,3 из республиканского. А в 2028 году финансирование составит 57,8 млрд рублей, из которых 26,9 млрд федеральных средств и 30,9 млрд рублей из бюджета Татарстана.

«Как мы видим, уровень софинансирования с каждым годом снижается, поэтому доля Татарстана увеличивается», – отметила Герасимова