На нацпроекты в Татарстане по итогам 2024 года направили 46,9 млрд рублей

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

По итогам прошлого года на реализацию нацпроектов в Татарстане было направлено почти 47 млрд рублей. Об этом сообщили в Минфине республики. Из этой суммы порядка 29,5 млрд рублей составило финансирование из бюджета России.

Почти половина средств была выделена для национального проекта «Безопасные качественные дороги» — порядка 21 млрд рублей. Далее следуют «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры» — 7,5 млрд, «Экология» — 4 млрд, «Образование» — 3,97 млрд, «Здравоохранение» — 3,6 млрд.

Финансирование нацпроектов «Демография» и «Жилье и городская среда» составило по 2,1 млрд рублей, «Культура» — 1,27 млрд.

Менее 1 млрд было потрачено на следующие проекты:

— «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» — 565,9 млн рублей;

— «Беспилотные авиационные системы» — 322,3 млн рублей;

— «Туризм и индустрия гостеприимства» — 212,8 млн рублей;

— «Международная кооперация и экспорт» — 187,1 млн рублей;

— «Производительность труда» — 94 млн рублей;

— «Цифровая экономика» — 29,8 млн рублей.

С 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На мероприятия в рамках них будет направлено 44,2 млрд рублей.