На нацпроекты в Татарстане направлено более 12 млрд рублей с начала года

С января по май 2024 года на национальные проекты в Татарстане направлено 12,1 млрд рублей, а освоение составило 9,3 млрд рублей. Об этом на пресс-конференции «Татар-информа» сообщила заместитель министра финансов Республики Татарстан Гела Герасимова.

«За пять месяцев текущего года на реализацию мероприятий национальных проектов направлено 12,1 млрд рублей, освоение составило 9,3 млрд рублей», – сообщила Герасимова.

Большая часть средств пошла на «Безопасные и качественные дороги» (25%), на модернизацию и расширение магистральной структуры – 22%, на экологию – 15%, на здравоохранение – 10%, на образование и демографию – по 8%, на жилье и городскую среду – 5%.

Разрыв между суммой направленных и освоенных средств в Минфине РТ связали с тем, что конкурсные процедуры обычно растягиваются по времени. Разница между освоенными и направленными средствами будет сокращаться к концу года, как это обычно бывает, спрогнозировала Герасимова.

Национальные проекты реализуются в России с 2019 года на основании «майских указов» Президента страны Владимира Путина. Они охватывают более 10 направлений стратегического развития страны, таких как «Здравоохранение», «Образование», «Экология», «Демография», «Наука», «Культура», «Жильё и городская среда». 29 февраля, выступая с посланием Федеральному Собранию», глава государства анонсировал новые национальные проекты «Кадры», «Молодежь России», «Продолжительная и активная жизнь», «Семья» и «Экономика данных».