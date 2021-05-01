На нацпроект «Здравоохранение» в Татарстане в этом году направят 2,5 млрд рублей

В 2021 году в Татарстане по национальному проекту «Здравоохранение» реализуются 7 региональных проектов, на которые направят 2,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Минэкономики РТ.

Так, на проект «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» направят 1,1 млрд рублей, «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» — 507 млн рублей, «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» — 365 млн рублей, «Борьба с онкологическими заболеваниями» — 317 млн рублей, «Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)» — 133 млн рублей, «Обеспечение медицинских организаций системы здравоохранения квалифицированными кадрами» — 115 млн рублей, «Развитие экспорта медицинских услуг».

В рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» в этом году в Казани введут в эксплуатацию Центр детской онкологии и гематологии.

По региональному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» для Республиканского клинического онкологического диспансера закупят специальное диагностическое оборудование для больных онкологическими заболеваниями.

В рамках регионального проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» закупят диагностическое оборудование для региональных сосудистых центров и первичных сосудистых отделений.

Так, оборудованием обеспечат ГАУЗ «Межрегиональный клинико-диагностический центр», ГАУЗ «Нижнекамская центральная районная многопрофильная больница», ГАУЗ «Буинская ЦРБ», ГАУЗ «Зеленодольская ЦРБ», ГАУЗ «Елабужская ЦРБ».