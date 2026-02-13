На нацпроект «Семья» в Татарстане направят более 17,6 млрд рублей

Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

На реализацию национального проекта «Семья» в 2026 году в Татарстане направят более 17,6 млрд рублей. Из этой суммы 2,6 млрд рублей поступят из федерального бюджета, еще 15 млрд обеспечит республика, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ.

Большая часть средств – 15,3 млрд рублей – пойдет на поддержку семей с детьми и многодетных семей. Это остается ключевым направлением социальной политики региона.

Власти также продолжают уделять внимание старшему поколению и развитию культуры. Запланированы строительство и капитальный ремонт детских садов, школ искусств, библиотек, театров, музеев и домов культуры. После обновления учреждения оснастят современным оборудованием.

Итоги 2025 года показывают, что меры поддержки востребованы. В рамках проекта «Семья» единое пособие получили родители более 220 тысяч детей, выдано 108,5 тысячи компенсаций за оплату детского сада, поддержку оказали 58,8 тысячи многодетных семей.

Для пожилых жителей открылся Дом заботы в Зеленодольском районе.

Кроме того, за прошлый год были отремонтированы два детских сада, детская школа искусств, две библиотеки, два дома культуры, Театр юного зрителя Казани и историческое здание фабрики Комаровых.

Всего в 2026 году на национальные проекты в Татарстане предусмотрено около 54 млрд рублей, из которых 29 млрд – федеральные средства и 25 млрд – республиканские.

Регион участвует в 45 региональных проектах, входящих в состав 12 национальных проектов.