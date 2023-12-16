На нацпроект по дорогам в Татарстане в 2023 году выделено 14,7 млрд рублей

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Сумма финансирования национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Татарстане в 2023 году составляет 14,7 млрд рублей. Из бюджета РФ на эти цели выделено 4,6 млрд рублей, из бюджета республики – 7,2 млрд рублей, сумма опережающего финансирования – 2,9 млрд рублей.

В рамках нацпроекта выполнены работы на автомобильных дорогах общего пользования регионального и местного значения общей протяженностью более 400 км, в том числе на региональных дорогах – 121,5 км на 57 участках дорог. Финансирование в сумме 1,9 млрд рублей велось из бюджета Татарстана, сообщили в Минтрансе РТ.

За счет опережающего финансирования лимитов 2024 года работы велись на 125,1 км на 54 участках дорог. Финансирование составило 3,583 млрд рублей. В Казанской агломерации работы проведены на 37,059 км на 22 участках дорог (финансирование – 3,851 млрд рублей), в Набережночелнинской агломерации – 22,633 км на 8 участках дорог (финансирование – 1,36 млрд рублей), в Нижнекамской агломерации – 2,195 км на 2 участках дорог (финансирование – 480 млн рублей).

Кроме того, в этом году в Татарстане по нацпроекту отремонтировано 26 мостов.

По итогам реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2023 году в Татарстане планируется довести долю дорожной сети городских агломераций, соответствующей нормативам, до 83,99%; долю автомобильных дорог регионального значения, соответствующих нормативным требованиям, – до 51,05%; долю автомобильных дорог регионального значения, входящих в опорную сеть, соответствующих нормативам, – до 84,2%.

Национальные проекты реализуются в стране по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.