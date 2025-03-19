На нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика» в РТ направят 121 млн рублей

В Татарстане в этом году на реализацию национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика» выделено около 121 млн рублей, в том числе 95,5 млн рублей – из федерального бюджета. Об этом сообщил на выездном заседании комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству директор Центра энергоресурсоэффективных технологий республики Марат Ахмеров.

«Ключевая цель федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» – половина предприятий-участников должны достичь ежегодного пятипроцентного прироста производительности труда. Федеральный проект – продолжение нацпроекта «Производительность труда», участниками которого стали 254 предприятия реального сектора экономики с 2018 по 2024 год», – рассказал он.

Ахмеров отметил, что в рамках проекта инструментам бережливого производства обучено около 5 тыс. сотрудников.

«По предприятиям, вошедшим в проект с 2020 года, прирост добавленной стоимости составил 42 млрд рублей, средний прирост производительности труда – 31%», – подчеркнул он.

По словам директора центра, с начала реализации нацпроекта «Производительность труда» льготный займ получили 15 предприятий республики на общую сумму более 3 млрд рублей.

«Ключевой задачей на этот год остается привлечение предприятий в федеральный проект. Целевой показатель – 77 предприятий. Из них 50 предприятий должны закрыть проекты в этом году, а 27 – в следующем», – заявил он.

С начала этого года участниками проекта стали 22 предприятия. Всего к 2030 году в проект необходимо вовлечь 351 предприятие.

«Потенциал охвата – 900 предприятий. Среди них – производственное объединение «Зарница», которое подало заявку на участие в проекте. В конце февраля эксперты провели очный отбор, во время которого предварительно определен пилот – производство медицинских тренажеров», – заметил Ахмеров.

Председатель Совета директоров ПО «Зарница», депутат Госсовета РТ Артур Абдульзянов добавил, что в марте прошлого года в автоматизацию производства вложено 40 млн рублей.

«Пока эффект составляет 24 млн рублей. Внедряли девять месяцев», – сказал он.

Например, на автоматизированную линию фасовки химических реактивов направили 3,5 млн рублей, и уже в этом году оборудование окупилось.

«Раньше восемь человек вручную рассыпали через воронки реактивы, теперь все автоматизировано и работает успешно», – проинформировал Абдульзянов.

Председатель парламентского комитета Рягат Хусаинов напомнил, что федеральный проект направлен на повышение конкурентоспособности российских товаров и услуг на основе высокой производительности и эффективности организаций.

С января этого года стартовал новый федеральный проект «Производительность труда», входящий в состав национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика». Этим проектом продолжаются мероприятия нацпроекта «Производительность труда», который действовал в 2019 – 2024 годы.

Выездное заседание Комитета Госсовета РТ по экономике, инвестициям и предпринимательству прошло в ПО «Зарница». Для депутатов была организована экскурсия по производству, во время которой они ознакомились с продукцией объединения.

видео: © Надежда Гордеева / «Татар-информ»