news_header_top
Руc Тат
16+
news_header_bot
news_top
Экономика 26 августа 2025 11:28

На национальные проекты в Татарстане в 2025 году выделено почти 43 млрд рублей

Читайте нас в
Телеграм

На национальные проекты в Татарстане в 2025 году выделено почти 43 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Общий объем финансирования в рамках 11 национальных проектов в Республике Татарстан на 2025 год составляет 42,9 млрд рублей», – сказала она.

Более 23 млрд рублей выделены из федерального бюджета, а 19,5 млрд рублей – из бюджета республики.

Самые крупные по объему финансирования национальные проекты 2025 года – это «Семья» (36% от общего объема расходов), «Инфраструктура для жизни» (33%), «Молодежь и дети» (13%), «Продолжительная и активная жизнь» (10%).

#национальные проекты #бюджет рт
news_right_1
news_right_2
news_bot
В топе
Казань попала в топ-10 городов России для переезда

Казань попала в топ-10 городов России для переезда

26 августа 2025
На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

На «Новой волне» Григорий Лепс заявил, что собирается посетить Казанский Кремль

25 августа 2025