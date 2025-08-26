На национальные проекты в Татарстане в 2025 году выделено почти 43 млрд рублей. Об этом сообщила заместитель министра финансов РТ Гела Герасимова на пресс-конференции в «Татар-информе».

«Общий объем финансирования в рамках 11 национальных проектов в Республике Татарстан на 2025 год составляет 42,9 млрд рублей», – сказала она.

Более 23 млрд рублей выделены из федерального бюджета, а 19,5 млрд рублей – из бюджета республики.

Самые крупные по объему финансирования национальные проекты 2025 года – это «Семья» (36% от общего объема расходов), «Инфраструктура для жизни» (33%), «Молодежь и дети» (13%), «Продолжительная и активная жизнь» (10%).