На национальную политику из бюджета Татарстана выделят больше полумиллиарда рублей

На госпрограмму «Реализация государственной национальной политики в Республике Татарстан» с 2014 по 2025 годы из бюджета республики направят в общей сложности 534, 9 млн рублей. плюс из федерального бюджета на программу выделят еще 119,5 млн рублей, следует из постановления, которое подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

В документе отмечается, что объемы финансирования программы носят прогнозный характер и могут корректироваться с учетом формирования бюджетов. В этом году из местного бюджета на программу направят более 53 млн рублей, из федерального – более 10 млн. на будущий год предусмотрен транш только из бюджета республики – более 47 млн рублей. Кроме того, программа предусматривает возможность привлечению внебюджетных средств.

Напомним, в госпрограмму входят мероприятия, направленные на сохранение национальной идентичности татарского народа, поддержка некоммерческих организаций, работающих на укрепление гражданского согласия, Решение комплекса вопросов, направленных на гармонизацию межнациональных, межэтнических и межконфессиональных отношений народов и другие направления.