На Национальном «Абилимпикс» в Москве выступят 16 татарстанцев

Из 79 финалистов Чемпионата по профессиональному мастерству среди участников СВО «Абилимпикс», завершившегося в Казани, 16 человек - представители Татарстана. Об этом сообщила сегодня руководитель филиала Государственного фонда «Защитники Отечества» по РТ Гузель Удачина на брифинге в Казани.

В состав команды из Татарстана, выступавшей на чемпионате, вошли 25 человек. Команда республики стала самой многочисленной, заметила она.

«11 муниципальных районов поддержали своих ребят при подготовке. Из Лаишевского района было 7 ветеранов, 5 человек - из Набережных Челнов, 3 человека - из Нижнекамска, по 2 человека - из Высокогорского района и Казани, по одному - из Верхнеуслонского, Елабужского, Камско-Устьинского, Тетюшского, Новошешминского и Чистопольского районов», - рассказала Удачина.

25 татарстанцев выступили в 11 из 15 возможных компетенций чемпионата. Соревновательная программа проходила три дня. По итогам состязаний у наших соотечественников отличные результаты.

Сразу два татарстанца стали лауреатами в номинации «Оператор БПЛА». В номинации «Ремонт и обслуживание автомобилей» финалистом стал один человек. В компетенции «Сварочные технологии» отличились еще три представителя республики, в «Сборке и разборке электронного оборудования» - один человек, в «Поварском деле» - два финалиста, в «Исполнительском мастерстве» в финал вышли два вокалиста. Один из них - Ильдар Карюков - стал ведущим официальной церемонии закрытия чемпионата.

«Это был первый опыт, оба ветерана до этого не пели», - заметила Удачина.

В «Промышленной робототехнике» один ветеран из Татарстана вышел в число финалистов. Среди программистов, фотографов, слесарей и электромонтажников - также по одному финалисту из Татарстана.

«По всем номинациям, в которых принимали участие, мы стали финалистами. Впереди у нас подготовка, которая начнется с сентября», - добавила Удачина.

По ее словам, финал пройдет в Москве с 30 октября по 3 ноября.

«Надеюсь, что ребята достойно представят себя и нашу республику, нашу большую команду на первом Национальном чемпионате "Аблимпикс"», - заключила Удачина.

Чемпионат прошел в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина. Он состоялся в рамках федерального проекта «Профессионалитет» национального проекта «Молодежь и дети».

Организаторы чемпионата – Министерство просвещения России и Правительство Республики Татарстан при поддержке Государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества». Федеральный оператор – Институт развития профессионального образования, региональный – Центр развития профессиональных компетенций Республики Татарстан, партнер деловой программы – Российское общество «Знание».