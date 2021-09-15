На «Национальное собрание» в Казань приедут 500 делегатов

23-24 сентября в Казани пройдет «Милләт җыены» — «Национальное собрание», в котором примут участие 500 делегатов из России и зарубежных стран. В частности, ожидаются 350 участников из 67 регионов России и 50 — из 11 стран мира. Кроме того, часть делегатов присоединятся к мероприятию в режиме Zoom-конференции.

«В связи с коронавирусными ограничениями, в этом году мы можем пригласить лишь 500 человек», — пояснил председатель Исполкома Всемирного конгресса татар Данис Шакиров.

23 сентября в ГТРК «Корстон» состоится заседание Национального совета — «Милли шура». 24 сентября в театре Камала пройдет пленарное заседание «Национального собрания». В нем предполагается участие Президента Татарстана Рустама Минниханова и Государственного Советника Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.

По словам Даниса Шакирова, проведение заседания «Национального собрания» не связано со Всероссийской переписью населения. «Скорее, это подготовка к предстоящему в следующем году Съезду Всемирного конгресса татар, который пройдет по случаю 30-летия конгресса», — сказал руководитель организации.