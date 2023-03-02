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Экономика 2 марта 2023 19:32

На начало 2023 года госдолг России составил 15,1% ВВП

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В последние годы Россия вела ответственную макроэкономическую политику, что позволило ей сохранить стабильность финансовой системы, несмотя на сильное санкционное давление. Об этом глава Минфина Антон Силуанов рассказал в интервью RT.

«Мы проводили ответственную бюджетную политику... Это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП», – отметил министр.

По его словам, низкий госдолг является преимуществом, которое предоставляет возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке и возможности для заимствований.

#антон силуанов #антироссийские санкции #госдолг
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