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На начало 2023 года госдолг России составил 15,1% ВВП
В последние годы Россия вела ответственную макроэкономическую политику, что позволило ей сохранить стабильность финансовой системы, несмотя на сильное санкционное давление. Об этом глава Минфина Антон Силуанов рассказал в интервью RT.
«Мы проводили ответственную бюджетную политику... Это и низкий долг. У нас долг на начало текущего года составил 15,1% ВВП», – отметил министр.
По его словам, низкий госдолг является преимуществом, которое предоставляет возможность маневра с точки зрения операций на финансовом рынке и возможности для заимствований.
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