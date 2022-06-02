На набережной Тукая в Челнах мужчина утонул, прыгнув с моста в Мелекеску

Сообщение о случившемся поступило в шесть часов вечера по номеру вызова экстренных служб 112: на набережной Габдуллы Тукая мужчина прыгнул с моста в Мелекеску, после чего не всплыл.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

На место прибыли водолазы ЗПСО №6, которые через пару часов нашли тело мужчины на глубине 2 метров в десяти метрах от берега. Утонувший был гражданином Узбекистана 34 лет. Причина случившегося выясняется.

Фото: ГУ МЧС России по РТ

В пресс-службе ГУ МЧС России по РТ напоминают, что прыгать с моста в воду крайне опасно, так как можно получить так называемую «травму ныряльщика» – перелом шейного отдела позвоночника при прыжке в воду.

К примеру, если ныряльщик прыгает со слишком большой высоты, или глубина водоема слишком маленькая, или на его пути попались камни, коряги, то он бьется головой о дно или препятствие, а шейный отдел позвоночника сгибается или переразгибается.

Эта травма является одной из самых тяжелых, которые можно получить на воде – 60-70% пострадавших не выживают. Остальные же остаются глубокими инвалидами.