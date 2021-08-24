На набережной Свияжска состоится премьера оперы «Лодка» Александра Маноцкова

5 сентября в 17.00 в музее-заповеднике «Остров-град Свияжск» состоится премьера оперы «Лодка» петербургского композитора Александра Маноцкова, завершающая его «Свияжскую трилогию». Сценой для артистов послужит косный струг — традиционное волжское судно, воссозданное специально для этого произведения. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

«Две первые оперы цикла „Сны Иакова, или Страшно место“ и „Красный сад“ можно будет увидеть 4 сентября — в 15.00 и 17.00 соответственно», — уточнил источник.

Премьера первой части трилогии о Свияжске — «Сны Иакова, или Страшно место» — состоялась в августе 2017 года. Либретто оперы основано на текстах из Ветхого Завета, документальных материалах Успенского монастыря и располагавшихся на его территории в советское время тюрьмы и психиатрической клиники.

В 2019 году спектакль стал обладателем национальной театральной премии «Золотая маска», о чем ранее сообщало информагентство.

Вторая часть трилогии — опера «Красный сад» — была поставлена в 2018 году. В либретто использованы документальные тексты, описывающие открытие в Свияжске в 1918 году Красного сада и памятника Иуде Искариоту, гностическое «Евангелие Иуды», а также стихи Демьяна Бедного и Ларисы Рейснер. Опера будет представлена как действо на открытом воздухе: вокалисты пользуются мегафонами, причем не только для усиления голосов, но и как музыкальными инструментами.

Премьерная третья часть — «Лодка» — состоится на свияжской набережной. Героями эпилога трилогии станут волжские разбойники — ушкуйники. По словам автора произведения Александра Маноцкова, разбойник — это не просто человек: он пересекает границы дозволенного и этим уже художественно интересен.

«В представлениях народных театров был такой традиционный сюжет, который назывался „Лодка“. Иногда он пересекался с сюжетом под названием „Шайка разбойников“, тексты перемешивались в разных пропорциях. Эти сюжеты и легли в основу либретто народной музыкальной драмы „Лодка“. В партитуре использованы старинные волжские песни, частушки под драку и музыка Монтеверди. Специально для этой постановки был воссоздан косный струг — 11-метровая восьмивесельная лодка — судно, которое еще 100 лет назад было главным средством передвижения по реке. На нем и будет исполнено произведение», — рассказал Маноцков.

Организаторами события выступают Фонд поддержки современного искусства «Живой город», музей-заповедник «Остров-град Свияжск» при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан, музыкальный продюсер проекта — Фонд развития исполнительского искусства Республики Татарстан Sforzando.