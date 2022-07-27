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Ру Тат
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Культура
27 июля 2022  18:26
Эльза Кузнецова

На набережной озера Кабан в Казани состоится вечерний показ фильма

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Сегодня на набережной озера Кабан в Казани состоится показ полнометражного документального фильма «Между семью островами». Событие состоится при участии режиссера картины Алмаза Нургалиева. Рекомендуемый возраст для просмотра киноленты 12+. Об этом «Татар-информу» сообщили в Дирекции парков и скверов.

По сюжету фильма в 60-е годы прошлого века начинается строительство Нижнекамской гидроэлектростанции. По плану 173 тыс. га земель республик Татарстан, Башкортостан и Пермской области должны были остаться под водой. Здесь начинаются подготовительные работы: вырубаются леса, выводятся из строя электрические линии, происходит перезахоронение останков с местного кладбища, 700 тыс. человек переселяются в другие районы. 

Деревня Семиострово (Өшәр) Актанышского района РТ, о которой пойдет речь в фильме, также оказалась в зоне затопления, и в 1976 году население покинуло эти земли. Однако один человек остается. В центре сюжета «Между семью островами» возникает старик Габдулла — единственный житель деревни, который остался жить в ныне несуществующей деревне. Тогда, несмотря на предостережения Правительства, деревню не затопило. 

Картину зрителям представит киновед и кинокритик Адиля Хайбуллина. 

Кинопоказ начнется в девять вечера на спуске возле театра имени Камала по улице Марджани. Вход бесплатный.

#бесплатный показ фильма
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