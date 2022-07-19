news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Общество
19 июля 2022  19:44
Эльза Кузнецова

На набережной Красного Ключа в Нижнекамске после падения человека заменят брусчатку

news_top_970_100
На набережной Красного Ключа в Нижнекамске после падения человека заменят брусчатку

На набережной поселка Красный Ключ в Нижнекамске проводится замена тротуарной плитки для предотвращения скольжения. Ранее на спуске были зафиксированы случаи падения человека.

Несмотря на то, что спуск изначально был предназначен для велосипедистов, городские службы в целях безопасности решили заменить брусчатку. «Работы проводятся на площади 72 квадратных метра. Кто подрядчик, не будем говорить. Делают безвозмездно», — уточнили «Татар-информу» в городской администрации. 

Работы планируется завершить до 21 июля.

В начале июля жители поселка опубликовали в социальных сетях запись о скользком участке дорожки возле набережной и попросили принять меры во избежание несчастных случаев. Специалисты оперативно среагировали на обращение нижнекамцев.

Фото: пресс-служба Нижнекамского района РТ.

#красный ключ
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100