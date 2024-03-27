На набережной Казанки впервые проведут акцию по приему вторсырья

Первый в этом сезоне мобильный пункт приема вторсырья откроется на набережной Казанки. В этой локации акцию проведут впервые, сообщается в телеграм-канале Стратегии развития реки.

Мероприятие состоится с 10 до 12 утра 31 марта на парковке под мостом «Миллениум» со стороны экстрим-парка «УРАМ». На эти часы участникам будет доступен заезд на парковку.

Акция будет проводиться каждый месяц. Горожане смогут принести на переработку макулатуру, технику, корм для кошек и собак, стекло, металл, тетрапак, ПЭТ-бутылки, твердый ПНД и ПВД, технический ПЭТ и ПЭТ-контейнеры, полипропилен, мягкий и фольгированный пластик. Кроме того, в перечень включены редкоперерабатываемые фракции, такие как фольга, дой-пак, тюбики от кремов и зубных паст, диски, ручки, фломастеры, блистеры от лекарств, бритвенные станки, зубные щетки, пластиковые карты, пластиковые крышки, кассовые чеки.

Участникам нужно приносить вторсырье в чистом виде.

Организаторы пообещали, что со временем этот список будет увеличиваться.