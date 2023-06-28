На набережной Казанки стартуют занятия по гимнастике цигун

С 28 июня на набережной реки Казанки для гостей и жителей столицы Татарстана стартуют занятия по гимнастике цигун. В рамках Стратегии развития Казанки они будут проводиться в течение всего лета каждую среду в 19.00.

Цигун — комплекс традиционных упражнений, возникших на основе даосской и буддийских практик.

Как отмечают организаторы, с собой необходимо взять коврики для занятий, головной убор и воду. Место встречи — футбольное поле на спуске у Национальной библиотеки РТ.

Кроме того, Институт развития городов Татарстана организует летнюю программу на Голубых озерах. Участников ждут велозаезд до Голубых озер, лесотерапия и терапевтическое занятие цигун, сообщал ранее «Татар-информ».