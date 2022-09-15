На набережной Казанки состоится завершающий летний сезон турнир по петанку

16 сентября на набережной Казанки состоится турнир по петанку, который станет частью масштабной программы Дней парков и скверов, закрывающей сезон летних мероприятий. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

По информации организаторов, игра доступна для всех желающих и не требует особых навыков. Правила объяснят участникам в начале турнира. В соревнованиях могут принять участие команды из двух игроков.

Финалисты поборются за возможность пройти курс французского языка от партнеров мероприятия из «Альянс франсэз» и получить сертификат на поход в концептуальный французский бар-трансформер.

Петанк-площадка была спроектирована архитектурной студией Orchestra design и открылась на набережной Казанки в прошлом году. Она доступна весь летний сезон.

Наборы для игры можно взять на посту охраны, на въезде на парковку под мостом Миллениум.