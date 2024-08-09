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Общество 9 августа 2024 08:00

На набережной Казанки появится ресторанный комплекс в форме бабочки

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На набережной Казанки появится ресторанный комплекс в форме бабочки
Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

На набережной Казанки, в районе детского парка, появится ресторанный комплекс «Кубелек». Проект футуристичного здания на улице Подлужной, с высоты действительно напоминающего крылья бабочки, прошел историко-культурную экспертизу, сообщает Комитет РТ по охране объектов культурного наследия.

Участок для строительства расположен между сквером Фукса и Кремлевской набережной. Его площадь составляет около 5 тысяч квадратных метров.

Скриншот документации / Комитет РТ по охране объектов культурного наследия

Согласно проекту, комплекс будет состоять из четырех зданий разной этажности — два одноэтажных расположатся вдоль Кремлевской набережной, а два двухэтажных с террасами — вдоль южного спуска от сквера Фукса. Также планируется провести благоустройство территории — обустроить проезды, тротуары и озеленить территорию.

В документации, разработанной компанией Duplex, говорится, что футуристичное здание в историческом центре города будет олицетворять связь времен. В то же время его легкие и праздничные конструкции будут созвучны детскому парку.

#ресторан
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