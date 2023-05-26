На набережной Казанки появился электрокар для экскурсий с аудиогидом

Фото: пресс-служба Стратегии развития Казанки

В столице Татарстана на набережной Казанки запустили электрокар с аудиогидом. Об этом сообщает пресс-служба Стратегии развития Казанки.

Аудиогид рассказывает об истории Казани и о городских достопримечательностях. Электрокар можно найти на парковке под мостом Миллениум, рядом с экстрим-парком «УРАМ». Маршрут проходит от экстрим-парка до Кремлевской набережной, время в пути составляет 25 минут.

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки была разработана по инициативе Раиса РТ Рустама Минниханова. Ее курирует Фонд «Институт развития городов Республики Татарстан».

Первым реализованным объектом стратегии стал экстрим-парк «УРАМ», который открылся летом 2020 года. Позднее, 30 августа 2021 года, были открыты два новых участка набережной Казанки.