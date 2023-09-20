На набережной Казанки появились столы для игры в шахматы

На набережной реки Казанки появились шахматные столы, изготовленные из переработанных материалов. Желающие смогут воспользоваться ими до середины октября, бесплатно взяв шахматы в соседнем кафе, рассказала в своем телеграм-канале команда проекта «Стратегия развития Казанки».

Столы планируют установить здесь и следующим летом. Они расположены за футбольными полями экстрим-парка «УРАМ».