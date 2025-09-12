На набережной Казанки подвели итоги конкурса «Всей семьей на выборы»

Итоги республиканского конкурса видеороликов «Всей семьей на выборы» подвели сегодня в Казани в рамках сессии форума избирателей «Мой голос». Торжественное награждение победителей прошло на Кремлевской набережной.

«Традиционно в России люди ходили на выборы всеми семьями – и старые, и малые, это было праздником. Рада, что в последние годы эта традиция возрождается. На выборы всей семьей – это теперь про нас, про наши семьи, про наши районы», – заявила журналистам до церемонии награждения депутат Госдумы России Татьяна Ларионова.

По мнению парламентария, проект «Всей семьей на выборы» интересен жителям Татарстана. Люди собираются за большим семейным столом, обсуждают, за кого будут голосовать. Дети видят неравнодушие к предстоящему событию со стороны своих родителей, бабушек и дедушек.

Председатель ЦИК РТ Андрей Кондратьев поприветствовал собравшихся финалистов.

«Вы – в авангарде активности татарстанцев на избирательной кампании. <…> Этот авангард – показатель, и когда семья показывает, насколько она едина, идет на выборы вместе, когда дети видят, как голосуют родители, это дает серьезный воспитательный потенциал. Люди видят, что их голос многое значит и что это важно», – заметил он, обращаясь к семьям республики.

Патриотичный конкурс «Всей семьей на выборы» стал площадкой объединения семей, выразила уверенность начальник Управления ЗАГС Кабмина РТ Эльвира Ахметова.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

«Татарстан имеет богатую культуру, традиции и обычаи. Но самое главное – это наши дружные и крепкие семьи. В семье преподносится самый первый и важный урок в жизни – урок уважения, ответственности и взаимопомощи. В Татарстане есть традиции, и одна из них – ходить на выборы всей семьей», – сказала Ахметова.

В конкурсе видеороликов Центральной избирательной комиссии РТ «Всей семьей на выборы» принимали участие представители многодетных семей из разных уголков Татарстана. В оргкомитет поступило несколько десятков семейных видеороликов, призванных показать важность участия всей семьи в выборах. Победителями стали 15 семей, в том числе – Егоровы из Алексеевского района.

«У нас в семье десять детей – трое своих и семь приемных, внуков – девять. Живем в своем доме, держим уток, кур и пчел. В своем видеоролике рассказали, чем живет наша семья. Мы – чуваши из села Чувашская Майна. Соблюдаем национальные традиции, провожаем наших парней в армию, вышиваем для них полотенца – обереги, символы защиты», – рассказала «Татар-информу» Анна Александровна Егорова.

На церемонию награждения она приехала вместе с супругом Валерием Семеновичем. Анна Егорова подчеркнула, что участие в выборах – долг каждого татарстанца.

Фото: © Наталья Рыбакова / «Татар-информ»

На награждения были продемонстрированы лучшие видеоработы. Примечательно, что несколько героев видеороликов впервые примут участие в голосовании 14 сентября на выборах Раиса Татарстана. Все победители конкурса получили дипломы и ценные подарки.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18. Избирательные участки будут открыты с 7.00 до 20.00.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).