На набережной Казанки откроется площадка для петанка и пройдет первый летний турнир

3 июня на набережной экстрим-парка «УРАМ» состоится открытие площадки для петанка. Это будет первый летний любительский турнир в рамках масштабной летней программы Стратегии развития Казанки. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Для участия в турнире необходимо заранее найти партнера, так как мероприятие рассчитано на команды по два человека. На площадке организаторы выдадут инвентарь для игры — можно будет не только соревноваться, но и прийти поиграть с друзьями или семьей.

Начало запланировано на шесть часов вечера, для участия необходима регистрация.

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки была разработана по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова и реализуется под кураторством помощника руководителя республики Наталии Фишман-Бекмамбетовой и Фонда «Институт развития городов Республики Татарстан». Стратегия была разработана архитектурной студией Orchestra Design. Целью стратегии является создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Первым реализованным парком стратегии стал экстрим-парк «УРАМ» — он открылся летом 2020 года. А 30 августа 2021 года были открыты два новых участка набережной Казанки.

Ранее «Татар-информ» анонсировал масштабную летнюю программу на набережной Казанки.