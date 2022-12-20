На набережной Казанки откроется первая в городе экологичная елка

На сцене-подиуме у набережной Казанки состоится открытие первой в городе экологичной елки. Ее установит Дирекция парков и скверов в рамках Стратегии развития Казанки. Об этом «Татар-информу» сообщили в Фонде «Институт развития городов РТ».

Высота экоелки составит четыре метра. Она сделана из переработанного вторсырья: гранул, изготовленных из 460 килограммов производственных отходов, и мишуры, которую жители Казани сдавали на переработку в рамках акции «Да, мишура!».

Программа мероприятий будет включать мастер-классы, шоу-программу от Action Man Crue, диджей-сет, конкурсы и подарки.

Участок набережной реки, где разместится елка, благоустроен в рамках Стратегии развития Казанки (от Национальной библиотеки РТ до моста Миллениум). Открытие — в 18.00.

Стратегия развития прибрежных территорий реки Казанки была разработана по инициативе Президента РТ Рустама Минниханова. Ее реализацию курирует Институт развития городов Татарстана совместно с мэрией Казани. Стратегия была разработана архитектурной студией Orchestra Design. Целью является создание крупнейшей в России экосистемы из 12 прибрежных парков. Первым реализованным парком стал экстрим-парк «УРАМ», который открылся летом 2020 года. А 30 августа 2021 года были открыты два новых участка набережной Казанки.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что центральная елка у казанской «Чаши» откроется 20 декабря.