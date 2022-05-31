На набережной Кабана заработал самый большой в Казани фонтан

Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

В Казани запустили самый большой в городе фонтан. Теперь гости и жители города до осени смогут любоваться им во время прогулок по набережной Кабана, сообщают в мэрии столицы РТ.

Расконсервация плавающего сооружения заняла несколько дней. Сначала рабочие собрали конструкцию и с помощью автокрана спустили ее на воду, после чего отбуксировали к месту расположения. После завершения пуско-наладочных работ фонтан был протестирован.

На конструкции установлено 42 светильника и 16 разбрызгивателей. С 2013-го ее стали подсвечивать в ночное время.

Всего этим летом в Казани будут работать 24 фонтана.