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Общество
31 мая 2022  12:04

На набережной Кабана заработал самый большой в Казани фонтан

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На набережной Кабана заработал самый большой в Казани фонтан
Фото: © Владимир Васильев/ИА «Татар-информ»

В Казани запустили самый большой в городе фонтан. Теперь гости и жители города до осени смогут любоваться им во время прогулок по набережной Кабана, сообщают в мэрии столицы РТ.

Расконсервация плавающего сооружения заняла несколько дней. Сначала рабочие собрали конструкцию и с помощью автокрана спустили ее на воду, после чего отбуксировали к месту расположения. После завершения пуско-наладочных работ фонтан был протестирован. 

На конструкции установлено 42 светильника и 16 разбрызгивателей. С 2013-го ее стали подсвечивать в ночное время. 

Всего этим летом в Казани будут работать 24 фонтана.

#фонтаны казани
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