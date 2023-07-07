На Набережной Кабана представили культуру танца башкирского и татарского народов

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Проект мэрии Казани «Хәрәкәттә – бәрәкәт» и проект «Самауырлы Ритайым» из Уфы представили в Казани народные татарские и башкирские танцы. В программу вечера также вошли интерактивные игры, разучивание элементов танцев двух народов.

По словам участника проекта «Самауырлы Ритайым» танцора Иделя Хакимова, башкирский танец исполняли на разных праздниках. «Выдающийся танцор и хореограф Файзи Гаскаров изучал башкирский народный танец, национальный костюм. Каждый танец - это мини-спектакль, отражает жизнь и быт башкирского народа», - рассказал Идель Хакимов корреспонденту «Татар-информа».

«Например, в танце “Бешбармак” можно увидеть, как молодая девушка готовит это блюдо, а в композиции «Шаян кыз» молодой джигит играет на курае, там еще присутствует самовар. Танец башкирских джигитов демонстрирует сильный дух и мужество башкир, потому что наши предки участвовали в различных сражениях. В танце «Төньяк Амурлар» можно увидеть, как молодые воины едут на своих быстрых скакунах и тоскуют по своим возлюбленным», - пояснил участник проекта.

Артисты из соседней республики станцевали основанный на народной легенде танец «Җиде кыз» и на его примере показали гостям дробь, которая легла в основу всего башкирского танца.

Участница проекта «Самауырлы Ритайым», профессиональная танцовщица Танчулпан Сагитова рассказала, что в танце она с пяти лет. «Обучалась в училище искусств по направлению народный танец. Мой папа родом из Бурзянского района Башкортостана. В подарок на его день рождения я разучила танец „Бөрьян кызы“. И вот уже 15 лет его исполняю. В этом танце отражены скромность, утонченность башкирских девушек. Они всегда носили украшения, тем самым подчеркивая свой статус», — сказала артистка.

«„Самауырлы Ритайым“ — это проект, нацеленный на возрождение башкирских народных традиций, их популяризацию среди молодежи, — рассказала танцовщица Диля Ягудина. — С 2020 года мы собираем молодежь на набережной реки Белая. Приходит около 300-400 человек. Мы поем башкирские песни, танцуем народные танцы, изучаем нашу культуру, узнаем о выдающихся ее деятелях. Также это площадка для знакомств, молодые башкиры встречаются, общаются».

Она подчеркнула, что такие мероприятия помогают молодому поколению повысить национальное самосознание. «Например, сегодня все больше молодых девушек интересуются старинными предметами костюма, национальными женскими украшениями. Мы стараемся, чтобы они вошли в нашу повседневную жизнь», — сказала Диля Ягудина.

Ведущими вечера, на котором представлены похожие по духу, формату и целям проекты «Хәрәкәттә — бәрәкәт» и «Самауырлы Ритайым», стали артистка балета Госансамбля песни и танца РТ Алсу Магсумзянова и организатор программы из Уфы Рустам Абдразаков.

Фото: © Абдул Фархан / «Татар-информ»

Танцевально-игровая программа «Дуслык күпере» («Мост дружбы») сопровождалась живой музыкой в исполнении ансамбля из Башкортостана, а также мультиинструменталиста Ильяса Фархуллина. Куратор проекта — заместитель директора Казанского татарского государственного театра юного зрителя имени Габдуллы Кариева Лилия Гараева.

Проект «Самауырлы Ритайым» — современная башкирская дискотека на набережной реки Белая, с музыкой и чаепитием. Активная молодежь приходит с гитарами, кураем, гармошкой, гостинцами к чаю и устраивает гулянье в народных традициях.

«Хәрәкәттә — бәрәкәт» — образовательный и развлекательный проект, реализуемый Мэрией Казани совместно с Дирекцией парков и скверов и при поддержке Комиссии при Раисе Татарстана по сохранению и развитию татарского языка и языков народов РТ. Занятия по изучению народных танцев, игр, музыкальных инструментов проходят на татарском языке. Мастер-классы проводятся каждый четверг на Набережной Кабана, в 18.00.