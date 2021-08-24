На набережной Кабана появятся планшеты с информацией о самоочистке озера

В этом году на набережной озера Нижний Кабан появятся новые малые архитектурные формы, карта и стелы, а также изменится навигация. Работы будут проведены в рамках завершения первой и второй очередей благоустройства. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в институте «Фонд развития городов РТ».

«На территории установят планшеты, на которых будет представлена информация о самоочистке озера. Также в процессе эксплуатации новой очереди вдоль пересечения улиц Хади Такташа и Салимжанова будут размещены дополнительные скамейки и урны. Работы будут завершены в четвертом квартале 2021 года», — отметил источник.

Так, на улице Марджани появятся детская площадка и новые элементы освещения.

«Что касается гриль-зоны на улице Хади Такташа, которая находится рядом с рестораном „Пашмир“, то для нее планируется закупить дополнительные скамейки, столы и мангалы. Количество баребекю-зон увеличится с трех до пяти», — поделились с агентством в фонде.

Приблизительная проходимость набережной озера Нижний Кабан составляет 15 тыс. человек в выходные и 6-7 тыс. — в будние дни. Благоустройство общественного пространства направлено на создание новых точек притяжения жителей и гостей столицы Татарстана.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что на благоустройство набережной Кабана из бюджета Татарстана будет выделено около 180 млн рублей. Работы будут проведены на площади 89,3 тыс. квадратных метров. Они затронут участки со стороны улицы Марджани (от театра имени Галиаскара Камала до памятника Шигабутдину Марджани), со стороны улицы Салимжанова (от театра Камала до улицы Назарбаева) и в районе пересечения улиц Назарбаева и Марджани.