На набережной Кабана открылась выставка «Азат хатын» от журнала «Сююмбике»

На набережной озера Кабан у театра Камала открылась выставка «Азат хатын» («Свободная женщина»), подготовленная журналом «Сююмбике». На выставке представлены обложки разных лет, отображающие историю одного из старейших журналов Татарстана.

«Эту выставку смогут увидеть многие. Это наша история, рассказанная через образы самых милых татарских женщин. Проделана огромная работа, хотелось показать ее людям. Жители полюбили эту выставку, она и мне самому очень нравится», — рассказал на торжественом открытии руководитель Республиканского агентства РТ по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа» Айдар Салимгараев.

Генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков сообщил, что в течение лета в парках будут реализованы различные проекты.

«Наша главная задача — общаться с людьми. Не нужно оставаться в каких-то рамках, только на бумаге. Набережная Кабана — одна из самых популярных мест в Казани. Мы хотим познакомить аудиторию с журналом „Сююмбике“. Летом в парках будем устраивать выставки, концерты, встречи, праздники для детей, готовим специальную программу для каждого парка», — сказал Шамиль Садыков.

«В прошлом году на набережной работала выставка художника Нияза Хазиахметова, и у нас появилась мечта показать здесь наш журнал. И вот эта мечта сбылась», — поделилась эмоциями главный редактор журнала «Сююмбике» Лариса Маликова. Также она представила участникам мероприятия историю каждой из обложек.