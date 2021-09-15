На набережной Кабана открылась фотовыставка «Старейшины Старо-Татарской слободы»

Сегодня в Казани, на набережной озера Кабан, открылась выставка фото потомков старинных татарских купеческих семей и старейшин исторического района города, сообщает пресс-служба Дирекции парков и скверов столицы РТ.

В экспозицию «Старейшины Старо-Татарской слободы» вошли 16 фоторабот. Почти все герои фото выросли в слободе и до сих пор принимают деятельное участие в жизни территории: проводят экскурсии, издают книги и занимаются восстановлением домов.

Автор работ — фотограф Булат Арсланов. Уроженец Челнов в настоящее время живет и работает в Москве.

Как рассказали в дирекции, импровизированная выставка открылась в рамках праздника «Милли кием». Ознакомиться с работами можно до конца 2021 года.