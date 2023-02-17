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Политика 17 февраля 2023 18:02

На Мюнхенской конференции по безопасности назвали «главный грех» Путина

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Россия несет ответственность за то, что Запад тратит на Украину свои средства, заявил председатель Мюнхенской конференции по безопасности Кристоф Хойсген. По его мнению, вместо этого западные страны могли бы направить ресурсы на борьбу с последствиями изменения климата.

«Главный грех, который совершил [Президент России] Владимир Путин, что он прямо сейчас в ситуации… что мы в ситуации, в которой мы должны находить миллиарды долларов для поддержки Украины, покупать оружие, чтобы защитить демократию, главенство закона. Деньги, которые можно было намного лучше потратить на фонд «потерь и ущерба» – помогая всем партнерам бороться с эффектами глобального потепления», – приводит его слова РИА Новости.

Напомним, Мюнхенская конференция уже во второй раз проходит без участия России. В прошлом году представителей РФ на нее активно приглашали, но получили отказ. В этом году Россию на конференцию не пригласили, а главной темой выбрали проведение военной спецоперации на Украине.

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