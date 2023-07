На музыкальном фестивале «Рок-волна – 2023» в Казани выступили 16 молодежных групп

В парке «Крылья советов» в Казани состоялся ежегодный музыкальный фестиваль «Рок-волна — 2023». На этот раз его участниками стали 16 групп, сообщила пресс-служба Минмолодежи РТ.

Фестиваль состоял из трех отборочных туров в формате живых прослушиваний, в которых приняли участие более 50 коллективов из Казани и Зеленодольска.

На основную площадку фестиваля вышли 16 групп в возрастной категории до 35 лет: LEVEL UP, «Лайки», дуэт Star flight, «Поколение», New day, «Инеш», «Третий акт», «Карбид», Last delirium, «Дым над крышей», солист группы «Ветер» Марат Вагизов, ECHO, Blackreeds, «Теплые волны», INnoEnd, Jaws beat.

Также на территории парка была организована работа тематических площадок: мастер-класс по живописи – рок-пленэр, мастер-класс по изготовлению браслетов из кожи, шарж-зона, рок-грим, твистинг – жесты рока «Коза», тематическая фотозона, где яркие актеры – рокеры предлагали гостям мероприятия сделать фотографии.

Все участники фестиваля были награждены сертификатами и брендированной продукцией: кожаными браслетами, банданами и свитшотами. По результатам зрительского голосования приз получила группа New day. Резидентам группы вручили символ фестиваля – статуэтку в виде кованого скрипичного ключа и сертификат на сумму 10 тыс. рублей в музыкальный магазин.