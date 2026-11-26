Возбуждено уголовное дело на мужчин, избивших жителя Казани на глазах его беременной супруги. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.

По данным надзорного ведомства, инцидент произошел еще 1 января 2026 года в жилмассиве Дербышки. Однако уголовное дело удалось завести только через 11 месяцев, так как в возбуждении дела постоянно отказывали. Прокуратура Советского района сочла подобные отказы незаконными, и каждый раз отменяла их. В итоге по требованию ведомства дело все-таки возбудили. Злоумышленникам вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью.

В Сети сообщили, что в результате нападения казанец получил сотрясение мозга и иные травмы, был госпитализирован. Сам инцидент попал на видео.