На мужчин, избивших казанца на глазах беременной жены, завели уголовное дело
Возбуждено уголовное дело на мужчин, избивших жителя Казани на глазах его беременной супруги. Об этом сообщает Прокуратура Татарстана.
По данным надзорного ведомства, инцидент произошел еще 1 января 2026 года в жилмассиве Дербышки. Однако уголовное дело удалось завести только через 11 месяцев, так как в возбуждении дела постоянно отказывали. Прокуратура Советского района сочла подобные отказы незаконными, и каждый раз отменяла их. В итоге по требованию ведомства дело все-таки возбудили. Злоумышленникам вменяют умышленное причинение легкого вреда здоровью.
В Сети сообщили, что в результате нападения казанец получил сотрясение мозга и иные травмы, был госпитализирован. Сам инцидент попал на видео.