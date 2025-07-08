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Выборы-2025 8 июля 2025 17:47

На муниципальных выборах в Татарстане выдвинулось более 620 кандидатов

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На муниципальных выборах в Татарстане к данному моменту выдвинулось 626 кандидатов. Такие данные ГАС «Выборы» привел сегодня на заседании Комитета Госсовета РТ по государственному строительству и местному самоуправлению заместитель председателя ЦИК республики Андрей Нефедов.

«Из них от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 12, от «Единой России» – 207, в порядке самовыдвижения – 407. На сегодня зарегистрирован пока один кандидат. Выдвижение кандидатов продолжается», – рассказал он.

Нефедов отметил, что выборы муниципальных депутатов пройдут в Казани и Набережных Челнах, в 39 городских и 872 сельских поселениях. «Всего – в 913 муниципальных образованиях. Замещению подлежит 7531 мандат», – уточнил он.

По словам зампредседателя ЦИК, в Казани списки кандидатов выдвинуты от политических партий «Единая Россия», «Справедливая Россия», «Новые люди» и ЛДПР.

«12 июля запланирована конференция регионального отделения КПРФ. В одномандатных округах на сегодня выдвинуты кандидаты от этих же партий, плюс один кандидат от партии «Яблоко», – подчеркнул он.

Нефедов добавил, что на дополнительных выборах депутата Госсовета РТ в Мелекесском округе выдвинуто три кандидата – от регионального отделения ЛДПР, от «Новых людей» и в порядке самовыдвижения. «Кандидат от КПРФ тоже будет представлять документы», – заключил зампредседателя ЦИК.

В Татарстане 14 сентября пройдут выборы Раиса республики, дополнительные выборы депутата Государственного Совета РТ по Мелекесскому округу, а также выборы более 7,5 тыс. муниципальных депутатов.

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#выборы Раиса РТ #Выборы-2025
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