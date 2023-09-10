На муниципальных выборах в Татарстане досрочно проголосовали 759 человек, или 1,06% от общей численности избирателей. Об этом сообщил журналистам на брифинге председатель ЦИК республики Андрей Кондратьев.

«Сегодня единый день голосования по всей России. И в 36 муниципалитетах Татарстана проходят выборы депутатов муниципальных образований. В семь утра открылись все 175 участков, они будут работать до 20.00», – рассказал спикер.

Он отметил, что, по данным оперативного штаба МВД по РТ, на участках происшествий не зафиксировано.

«В общей сложности на 161 мандат претендует 541 кандидат. Достаточно конкурентная кампания для муниципальных выборов. Небольшая кампания, но мы не делим на большие и малые. Подготовка велась с полной выкладкой по всем законодательным нормам», – заявил Кондратьев.

В республике работает 41 территориальная избирательная комиссия, в них задействованы 1237 человек. В выборах принимают участие все пять парламентских политических партий и 142 самовыдвиженца. «Это тоже серьезная цифра», – констатировал председатель ЦИК.

Он напомнил, что работает горячая линия по номеру 292-84-33. За период досрочного голосования и сегодня поступило небольшое количество звонков – около 25 обращений. В основном уточняют адрес и телефон избирательного участка. Кроме того, впервые на базе ЦИК открыли информационно-справочный центр, подчеркнул спикер.

«Как всегда во всех территориальных избирательных комиссиях установлена видеофиксация. 645 наблюдателей от партий, кандидатов и Общественной палаты республики обеспечивают контроль за голосованием», – заметил Кондратьев.

В республике числится более 2,9 млн избирателей. По данным ГАС «Выборы», на данных муниципальных выборах может проголосовать 71 381 из них.

В марте следующего года пройдут выборы Президента России, а в сентябре – депутатов Государственного Совета РТ.