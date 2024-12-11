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На муниципальных дорогах в Татарстане по нацпроекту отремонтированы 22 моста
В Татарстане отремонтировано 22 моста, расположенные на автодорогах местного значения. Работы проведены по национальному проекту «Безопасные качественные дороги», сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.
Как уточнили в министерстве, приводить мосты в нормативное состояние начали в 2022 году. Средства выделялись из госбюджета. Всего за три года в республике привели в порядок 89 мостов. По дорожному нацпроекту отремонтировано 57 мостов.
Из отремонтированного: мосты через реку Бия в селе Кабы Копри Апастовского района, через Тиганку в селе Нижние Тиганы Алексеевского района, через ручей на автодороге Базаровка – Татарская Дымская в Бугульминском районе.
Национальные проекты запущены в России в 2019 году на основании «майских указов» Президента РФ Владимира Путина.
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