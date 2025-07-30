На муниципальные выборы в РТ заявились более 11 тыс. кандидатов

Выдвижение кандидатов в муниципальные депутаты в Татарстане завершилось. Об этом на брифинге в информационном центре «Точка выбора» сообщил председатель Центральной избирательной комиссии РТ Андрей Кондратьев.

Всего на муниципальных выборах, где изберут 7,5 тыс. депутатов, выдвинулись 11,4 тысячи человек. От «Единой России» – почти 5,5 тыс. кандидатов, от «Новых людей» – 1,5 тыс., от ЛДПР – 510, от КПРФ – 465, от «Справедливой России» – 353. Также 105 человек представляют «Коммунистов России», 67 – Российскую партию пенсионеров за социальную справедливость, а 15 – экологическую партию «Зеленые». От «Яблока» выдвинулся один человек.

Кроме того, 160 кандидатов идут на выборы от движения «Татарстан – Новый век» (ТНВ), 2,6 тыс. кандидатов – в порядке самовыдвижения.

В Татарстане в единый день голосования, 14 сентября, пройдут выборы Раиса РТ, более 7,5 тыс. муниципальных депутатов и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

Документы для регистрации на выборах Раиса Татарстана в ЦИК республики представили Рустам Минниханов («Единая Россия»), Руслан Юсупов (ЛДПР), Виталий Смирнов («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»). Также на выборы выдвинулся Хафиз Миргалимов (КПРФ).