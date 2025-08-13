На муниципальные выборы в РТ от «Единой России» зарегистрировались 82 бойца СВО

Фото: пресс-служба партии «Единая Россия» в РТ

На муниципальные выборы в Татарстане были зарегистрированы 11 052 кандидата из 11 424 выдвинутых. Среди участников выборов муниципальных депутатов активное участие примут и бойцы спецоперации: на сегодняшний день от «Единой России» зарегистрировано 82 таких кандидата. Об этом сообщает пресс-служба партии.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев сообщил, что в прошлом году было принято положение о первичных отделениях, которое регламентирует работу федерального и региональных советов первичек, а также проведение конкурса на лучшую практику реализации народной программы партии и на выявление лучшей первички.

В конкурсе участвуют почти 600 отделений, которые могут претендовать на финансовую поддержку. По его словам, победителей и лучшие первичные отделения планируется отметить на федеральном форуме до конца года.

Якушев отметил, что победители первого этапа конкурса уже определены в 27 регионах, а второй этап пройдет после Единого дня голосования. Он подчеркнул важность своевременной ротации региональных советов первичек, отметив, что это один из способов мотивации.

Все секретари первичных отделений должны понимать, что периодическая смена состава совета позволит им принимать управленческие решения, влияющие на работу всей партии.

Кроме того, партия проведет конкурс муниципальных депутатов, победители которого будут определяться народным голосованием. По словам Якушева, в конце года пройдет федеральный форум муниципальных депутатов «Единой России», который станет логическим завершением региональных форумов.

Секретарь Генсовета также сообщил, что подготовлено новое положение о сторонниках партии, которое будет согласовано с обновленным порядком вступления в «Единую Россию». Он обратил внимание на реализацию партпроектов в регионах, подчеркнув, что их работа должна быть актуальной и эффективной.

Если проект не требуется или является неэффективным, необходимо принимать решение об отказе от него, напомнил Якушев, ссылаясь на положение о партпроектах, принятое в начале года.

Одной из задач является снижение бюрократической нагрузки на региональные отделения. Для этого совершенствуются информационные системы партии, позволяющие упростить работу и отменить лишнюю отчетность.

В завершение своего обращения к региональным отделениям, готовящимся к ЕДГ-2025, Якушев отметил, что необходимо сохранить и по возможности улучшить результаты пятилетней давности, набрав по спискам не менее 50%. Он подчеркнул, что рейтинг партии сейчас достаточно высок, чтобы закрепить позиции, и особо отметил, что максимальное количество кандидатов-участников спецоперации, выдвинутых «Единой Россией», должно одержать победу на предстоящих выборах.

В Татарстане единый день голосования состоится 14 сентября. В этот день пройдут выборы Раиса РТ, 7531 муниципального депутата и дополнительные выборы депутата Госсовета РТ по Мелекесскому одномандатному избирательному округу №18.

ЦИК РТ зарегистрировал кандидатами на выборах Раиса Татарстана Рустама Минниханова («Единая Россия»), Виталия Смирнова («Российская партия пенсионеров за социальную справедливость»), Руслана Юсупова (ЛДПР) и Хафиза Миргалимова (КПРФ).

Завтра последний день регистрации выдвинутых кандидатов на участие в выборах муниципальных депутатов.