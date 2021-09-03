На улице Вахитова в Казани появилась зарядная станция для электромобилей

Владельцы электромобилей смогут зарядить их на муниципальной парковке, расположенной по улице Вахитова. Уникальность новой станции в том, что она была разработана и произведена в Татарстане, сообщается на транспортном сайте столицы РТ.

В течение первого месяца станция будет работать бесплатно. При ее создании использовалось качественное оборудование мировых производителей.

Общая мощность объекта составляет 82 кВт. Она укомплектована тремя разъемами — двумя для быстрого заряда и одним — для медленного. Таким образом, станция сможет обеспечить одновременный заряд для трех электромобилей.

«При этом зарядить электромобили мощностью около 30 кВт (например, Nissan Leaf, BMW I3 и др.) постоянным током возможно за 30 минут», — рассказали в Комитете по транспорту.